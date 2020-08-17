Фото: Валерий Шахов В Башкирии за сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 - пневмонией Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за минувшие сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 — пневмонией, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 7 337 жителей региона.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 115 инфицированных. В тяжелом состоянии находятся 10 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три пациента. Амбулаторно получают лечение 682 человека.

За сутки с выздоровлением выписаны 11 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерло 27 больных коронавирусом.

С выздоровлением от внебольничной пневмонии за сутки выписаны 54 жителя региона.

Сегодня власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и готовности перехода ко второму этапу снятия ограничений.