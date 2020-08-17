Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.21

EUR 86.40

17 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
17.08.20: всего с COVID-19 - 7337, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6513, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 - пневмонией

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 - пневмонией Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за минувшие сутки 35 человек заболели COVID-19, 32 — пневмонией, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 7 337 жителей региона.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 115 инфицированных. В тяжелом состоянии находятся 10 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три пациента. Амбулаторно получают лечение 682 человека.

За сутки с выздоровлением выписаны 11 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерло 27 больных коронавирусом.

С выздоровлением от внебольничной пневмонии за сутки выписаны 54 жителя региона.

Сегодня власти Башкирии заявили о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и готовности перехода ко второму этапу снятия ограничений.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бане найдена мертвой 9-летняя девочка
В Башкирии на прошлой неделе произошло несколько происшествий с участием детей. Среди них – смертельное отравление 9-летней девочки грибами, падение 2-ле
Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 16 августа, встретился с защитниками Куштау. Руководителю региона удалось договориться с экоактивистами. «БСК сег
В Башкирии на 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота - возбуждено уголовное дело
В Сибае после прокурорской проверки по факту несчастного случая с ребенком возбуждено уголовное дело по статье «халатность». По данным регионального надз
Стало известно о самочувствии сбитых на «зебре» в Уфе беременной женщины и ее дочери
В Уфе на улице Комарова на регулируемом пешеходном переходе иномарка сбила 24-летнюю женщину и ее ребенка. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-слу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть