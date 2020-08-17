Фото: Уфимский планетарий В ночном небе над Башкирией появится Черная Луна Фото: Уфимский планетарий

19 августа в ночном небе появится Черная Луна. Как пояснили в Уфимском планетарии, это не астрономический термин, его в основном применяют астрологи и СМИ. Этот термин связан с новолунием и имеет несколько определений.

«Первое определение Черной Луны означает два новолуния в одном календарном месяце. Обычно в течение календарного месяца бывает одно новолуние и одно полнолуние, но примерно раз в два с половиной года в каком-либо месяце бывает сразу два новолуния, и вот второе новолуние в месяце называют Черной Луной, — объяснили эксперты.- Второе определение — это когда в течение одного астрономического сезона происходят четыре новолуния, и третье из них тоже называют Черной Луной».

В этом году в течение астрономического лета — с 21 июня по 22 сентября будет четыре новолуния: 21 июня, 20 июля, 19 августа и 17 сентября. И, по определению, третье новолуние — 19 августа и будет Черной Луной.

«Наша космическая спутница в новолуние находится между Землей и Солнцем, повернута к нам неосвещенной ночной стороной и нам не видна. Увидеть Луну в новолуние мы можем только во время солнечных затмений, когда её черный диск заслоняет собой Солнце», — добавили в Уфимском планетарии.