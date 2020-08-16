Фото: Валерий Шахов ОМОН и полиция прибыли на гору Куштау для разрешения конфликта по заявлению БСК Фото: Валерий Шахов

ОМОН Росгвардии и сотрудники МВД Башкирии прибыли на Куштау для разрешения конфликта между хозяйствующим субъектом БСК и защитниками горы по заявлению «Башкирской содовой компании». Само заявление, датированное 15 августа, есть в распоряжении редакции.

Из заявления следует, что БСК имеет все разрешения на разработку месторождения, что несколько дней компания сталкивается с затруднениями при проезде на шихан для начала работ.

«Работников наших предприятий и охрану встретили агрессивные молодые люди в количестве не менее 100 человек, которые на дороге из камней и деревьев возвели баррикады, установили автомашины. При попытке движения к горе протестующие стали применять силу, слезоточивый газ, а также оскорбляли работников охраны и угрожали физической расправой. Сотрудникам охраны были причинены телесные повреждения, ушибы, гематомы, сломаны ребра, их ослепили слезоточивым газом», — говорится в заявлении.

Поэтому БСК попросила полицию восстановить законную справедливость и обеспечить доступ работников к месторождению, на которое они имеют разрешение. В связи с этим у горы Куштау была применена полиция и ОМОН.

Ранее в СМИ и социальных сетях несколько раз проходила информация о том, что у горы Куштау сотрудники ОМОН Росгвардии применили в отношении защитников горы газ. В пресс-службе ведомства данную информацию опровергли.

«Сотрудники Росгвардии оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. Никакие спецсредства не применялись. Сообщения об использовании сотрудниками ведомства слезоточивого газа и тем более свето-шумовых гранат не соответствуют действительности», — объяснили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.