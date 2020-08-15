Участники флешмоба в поддержку БСК выразили недоверие защитникам Куштау

Более трех тысяч человек сегодня собрались у подножия горы Куштау, чтобы поддержать «Башкирскую содовую компанию». Среди участников — слесарь Иван, который трудится на заводе уже четыре года и доволен коллективом, отношением начальства.

«Здесь я выступаю за разработку горы БСК, за развитие химической промышленности в Башкирии. В соде нуждается большинство стран, мы видим, сколько фур ежедневно отправляются за пределы нашей страны. Здешние так называемые активисты нарушают закон и требования правоохранительных органов. Непонятна их цель, что они защищают, прикрываясь горой Куштау», — прокомментировал Иван.

Ранее сообщалось о том, что работник БСК Николай выступил за разработку шихана во имя семей, детей и будущего.