Рабочие «БСК» просят не мешать разработке Куштау во имя семей и их будущего

Работник 63-го цеха АО «Башкирская содовая компания» Николай во время флешмоба в поддержку завода объяснил, для чего он пришел к подножию горы Куштау.

«Мы пришли постоять за то, чтобы у нашего завода было сырье, а у наших работников были рабочие места, чтобы они могли кормить свои семьи, детей, поддерживать их, учить, отдыхать, продолжать свои династии, которых на «Соде» очень много», — отметил Николай.

Ранее участник флешмоба в поддержку содового завода в Стерлитамаке Сергей сообщил о том, что среди защитников и активистов замечены иногородние граждане.