Конец лета в Башкирии будет умеренно теплым и дождливым

Вторая половина августа в нашем регионе редко бывает жаркой. Конец лета часто характеризуется погодой, характерной для ранней осени. По данным портала gismeteo.ru, период с 15 по 31 августа в Уфе будет умеренно теплым с периодическими осадками. Днем воздух будет прогреваться в диапазоне от 15 до 22 градусов Цельсия, а ночами столбик термометра покажет 7-12 градусов тепла. На протяжении трех дней с 14 по 16 августа в столице республики будут идти дожди силой до 12 миллиметров осадков в сутки, а в остальные дни их максимальная суточная интенсивность не превысит уровень 4,4 миллиметров. Ветер ожидается умеренным в пределах 6-12 метров в секунду.

На вторую половину августа в Башкирии традиционно приходится пик уборки урожая, результат которой во многом зависит от погодных условий. В конце последнего летнего месяца ожидается относительно сухая и теплая погоды, что позволяет надеется на успешное завершение главных видов сельхозработ.