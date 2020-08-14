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В Балтачевском районе Башкирии достраивается долгожданная школа

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Балтачевского района

Фото: администрация Балтачевского района

В деревне Штанды Балтачевского района Башкирии достраивается долгожданная школа, совмещенная с детским садом. Раньше дети учились в деревянной одноэтажной школе, без спортзала, со столовой в соседнем здании. Сейчас это настоящий образовательный комплекс со своей котельной и электрической подстанцией, внутри современные кабинеты, включая компьютерный класс и лингафонный кабинет для изучения родных и иностранных языков, столовая, спортивный зал с раздевалкой и душевыми кабинами.

На улице достраивают футбольное и баскетбольное поля с резиновым бесшовным покрытием.

В школе на 80 мест будут учиться местные дети, а также ученики четырех ближайших деревень — Мата, Ардагышево, Тошкурово и Манагазово.

Здесь же к началу учебного года готовят детский сад, в нем будет две группы по 20 детишек. Местные жители очень надеются, что пандемия открытию объекта не помешает. Несмотря на то, что в Штандах много молодых семей с детьми, садика здесь никогда не было — его очень ждут.

ИА «Башинформ»
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