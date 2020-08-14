В башкирском Зауралье археологи нашли свой Аркаим

В башкирском Зауралье археологи обнаружили два укрепленных поселения эпохи бронзы с круглоплановым расположением жилищ. В Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан сообщили, что находка относится к Аркаимовскому кругу памятников. Объекты комплекса памятников «Страна городов» выявлены благодаря воздушному облету и фотограмметрии.

«Топографические условия местоположения поселений (низкая терраса и пойма), характер взаиморасположения жилищ (радиальное) и конструктивные особенности (вал по внешней стороне поселения), позволяют предварительно отнести выявленные поселения к Аркаимовскому кругу памятников», – пояснил агентству «Башинформ» ведущий научный сотрудник отдела археологического наследия НПЦ Рамиль Насретдинов, проводивший исследования.

Оба округлых в плане поселения компактно расположены в 200 м друг от друга. Проведенные предварительные рекогносцировочные археологические полевые работы подтвердили наличие культурного слоя, датируемого эпохой бронзы.

На одном из них насчитывается 12 жилищ по внешнему радиусу и три (возможно четыре) в центральной площадке поселения. Ширина вала – 12-13 м, его высота 0,3 м. С учетом вала диаметр поселения равен 88 м.

Другой объект имеет менее четкие очертания, поскольку расположен в пойме и порос высокой влаголюбивой растительностью. Диаметр данного объекта с учетом вала 120 м, ширина вала 17 метров, высота 0,2 метра. Во внутренней части поселения едва прослеживаются два круглых образования, вероятно, обрамляющие внутренний и внешний периметр ряда жилищ.

Также археологи установили, что пространство между поселениями было жилым. На это указывают четыре едва выраженных в рельефе образования, по морфологии характерные для жилищных впадин.

В составе комплекса поселенческих памятников ученые выявили погребальные объекты, расположенные рядом, — 11 курганов диаметрами от 15 до 28 метров и высотой до 0,8 метра.

«Поселения обнаружены по результатам изучения данных дистанционного зондирования земли и анализа цифровой модели поверхности, которая стала возможна благодаря комбинированному использованию средств воздушной геодезии (воздушного облёта) и фотограмметрии. Установить точные размерные характеристики объектов удалось данным ЦМП и подтверждены натурным осмотром. Обработкой материалов занимался научный сотрудник НПЦ Роман Габитов», – отметил Рамиль Насретдинов.

На сегодняшний день археологические работы на объектах продолжаются. Объекты выявлены в рамках реализации проекта по дистанционному изучению историко-культурных пространств, который реализуется археологами Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и лабораторией «Цифровая археология». Также в рамках проекта оцифрованы пространства других укрепленных поселений — Улак-1 и Селек-1, которые после воздушной съемки предстали совсем в ином виде. Проект лаборатории «Цифровая археология» предваряет комплексную экспедицию археологов по выявлению и изучению укрепленных поселений башкирского Зауралья.

Справка. «Страна городов» – комплекс памятников, состоящий из 20 четко ориентированных по сторонам света городов. Он был построен на площади в 350 кв. км около 4000 лет назад в междуречье Урала и Тобола. Остатки городов, которые объединены единой технологией и проектировкой, разбросаны на территории современных Челябинской и Оренбургской областей, Башкирского Зауралья и Казахстана. Объекты в Башкортостане относятся к его западной периферии. Здесь на небольшой замкнутой территории площадью 25 тыс. га сконцентрировано свыше 300 памятников археологии. Среди них – укрепленное поселение бронзового века Улак, округлой формы и радиальным расположением жилищ, аналогичное поселение Селек-1, а также множество курганов и поселений.

Города, относящиеся к Аркаимовскому кругу памятников, разной формы – круглые, квадратные или овальные. В центре каждого – площадь, кольцо жилых помещений, мощеная бревнами улица с ливневой канализацией. Затем следовало еще одно кольцо домов или сразу стены, превращающие город в крепость. Ширина фортификационных сооружений доходила до 20 м. Жилые кварталы опоясывали две стены: основная до 5,5 м шириной и до 3,5 м высотой, дополнительная – ниже и тоньше, между ними и перед ними – рвы.

За стенами городов процветали ремесла: плавили бронзу, ковали украшения и оружие, делали керамическую утварь, шили одежду и обувь. Под надежной защитой этих стен жили не только мастера-ремесленники, но и жрецы, мыслители и астрономы.