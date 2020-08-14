Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.60 ↑

EUR 87.03 ↓

14 августа Пятница

Уфа   °

Молния
13.08.20: всего с COVID-19 - 7197, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5723, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

15 августа на Куштау профсоюзы Башкирии планируют собрать на флешмоб 3000 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

15 августа на Куштау профсоюзы Башкирии планируют собрать на флешмоб 3000 человек Фото: Валерий Шахов

Профсоюзы Башкирии намерены собрать на Куштау 15 августа 3000 человек, сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на главу Росхимпрофсоюза в РБ Гузель Мирошниченко.

Протестная акция в виде флешмоба, которую поддерживают профсоюзы Башкирии и Росхимпрофсоюз, соберет работников химических предприятий Старлитамака, в том числе БСК, Ишимбая, профсоюзных активистов из Уфы и других городов и районов республики.

По словам лидера профсоюза, флешмоб на Куштау пройдёт 15 августа в строгом соответствии с законодательством РФ и не будет считаться несанкционированным мероприятием, так как на нём не будет звукоусиливающей аппаратуры, не будет плакатов, лозунгов.

«Это не митинг, не шествие, это флешмоб, на который не нужны никакие разрешения, — добавила Мирошниченко. — Цель акции – поддержать работников БСК, которые могут потерять работу, если завод остановится из-за кучки «горлопанов», да к тому же в основном не проживающих ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае. Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау наверняка ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели», — рассказывает Мирошниченко.

Основная задача протестующих против разработки Куштау – раскачать политическую и социально-экономическую стабильность в регионе, считает лидер профсоюзов.

«Я сама родилась в республике, знаю, что здесь и как. Никогда Куштау не была сакральной горой, эта идея полностью выдумана, как сейчас говорят – фейк», — говорит Мирошниченко.

Она также отметила, что профсоюз работников химической промышленности всегда находился на стороне работников БСК.

«Мы со своей стороны всегда поддерживали работников БСК, это с учётом аффилированных организаций около 10 тысяч человек, в основном рабочие, которые нигде в Стерлитамаке не найдут работу со средней зарплатой до 40-50 тыс. рублей. С учётом членов их семей, если не решить сырьевую проблему БСК в самое ближайшее время, она экономически ударит по 50-60 тысячам жителей Стерлитамака, в том числе их детям, ветеранам», — считает Мирошниченко.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии у 22% заболевших COVID-19 осложнился внебольничной пневмонией
В Башкортостане за последние сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 35 человек. Таким образом, на сегодняшний день ч
В Башкирии с 1 сентября устанавливаются новые правила охоты
В Башкирии с 1 сентября устанавливаются новые правила охоты. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован
В Уфе на улице Сочинской произошло смертельное ДТП
13 августа, в девятом часу вечера в Уфе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. На улице Сочинской, напротив мечети «Ихлас» столкнулись ВАЗ-2109, R
Полицейские Уфимского района нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В Уфимском районе Башкирии благополучно завершили поиски пропавшей без вести 10-летней девочки. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД РБ,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть