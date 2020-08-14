Фото: Валерий Шахов 15 августа на Куштау профсоюзы Башкирии планируют собрать на флешмоб 3000 человек Фото: Валерий Шахов

Профсоюзы Башкирии намерены собрать на Куштау 15 августа 3000 человек, сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на главу Росхимпрофсоюза в РБ Гузель Мирошниченко.

Протестная акция в виде флешмоба, которую поддерживают профсоюзы Башкирии и Росхимпрофсоюз, соберет работников химических предприятий Старлитамака, в том числе БСК, Ишимбая, профсоюзных активистов из Уфы и других городов и районов республики.

По словам лидера профсоюза, флешмоб на Куштау пройдёт 15 августа в строгом соответствии с законодательством РФ и не будет считаться несанкционированным мероприятием, так как на нём не будет звукоусиливающей аппаратуры, не будет плакатов, лозунгов.

«Это не митинг, не шествие, это флешмоб, на который не нужны никакие разрешения, — добавила Мирошниченко. — Цель акции – поддержать работников БСК, которые могут потерять работу, если завод остановится из-за кучки «горлопанов», да к тому же в основном не проживающих ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае. Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау наверняка ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели», — рассказывает Мирошниченко.

Основная задача протестующих против разработки Куштау – раскачать политическую и социально-экономическую стабильность в регионе, считает лидер профсоюзов.

«Я сама родилась в республике, знаю, что здесь и как. Никогда Куштау не была сакральной горой, эта идея полностью выдумана, как сейчас говорят – фейк», — говорит Мирошниченко.

Она также отметила, что профсоюз работников химической промышленности всегда находился на стороне работников БСК.

«Мы со своей стороны всегда поддерживали работников БСК, это с учётом аффилированных организаций около 10 тысяч человек, в основном рабочие, которые нигде в Стерлитамаке не найдут работу со средней зарплатой до 40-50 тыс. рублей. С учётом членов их семей, если не решить сырьевую проблему БСК в самое ближайшее время, она экономически ударит по 50-60 тысячам жителей Стерлитамака, в том числе их детям, ветеранам», — считает Мирошниченко.