Фото: Олег Яровиков В Уфе планируется перенос трамвайных путей на центральных улицах Фото: Олег Яровиков

В Уфе планируется перенести трамвайные рельсы с центральной части улицы вбок. Эта мера необходима в первую очередь для безопасности выходящих из трамвая людей. В настоящее время на многих улицах пешеходы вынуждены выходить прямо на проезжую часть, что останавливает транспортный поток и в то же время сохраняет опасность наезда автомобилей.

Проведение реконструкции предусмотрено на трех основных улицах — Революционной, Менделеева (от Чайной фабрики до Сун-Ят-Сена) и Трамвайной, сообщил на пресс-конференции в мэрии заместитель главы администрации г. Уфы – начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов.

Проект планируется осуществить при федеральном финансировании. Также на федеральные средства может быть реализован масштабный проект строительства трамвайных путей на улице Российской, которые вновь соединят северную и южную части башкирской столицы.