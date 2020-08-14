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В автотранспорте Уфы подорожает проезд

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В автотранспорте Уфы подорожает проезд Фото: Валерий Шахов

Проезд в автотранспорте Уфы подорожает до 28 рублей. При принятии соответствующего постановления Госкомитета по тарифам проезд за наличный расчёт и по банковским картам станет дороже на 3 рубля и составит 28 рублей. В настоящее время проект постановления проходит согласования.

По карте «Алга» цену проезда планируется оставить на том же уровне — 20 рублей.

Подорожание проезда делается в связи с сокращением пассажирского потока в период пандемии, удорожанием стоимости топлива, необходимостью обновления подвижного состава, сообщили сегодня на пресс-конференции в уфимской мэрии.

Лейла Аралбаева
Теги: транспорт, пассажирские перевозки
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