Фото: Валерий Шахов В автотранспорте Уфы подорожает проезд Фото: Валерий Шахов

Проезд в автотранспорте Уфы подорожает до 28 рублей. При принятии соответствующего постановления Госкомитета по тарифам проезд за наличный расчёт и по банковским картам станет дороже на 3 рубля и составит 28 рублей. В настоящее время проект постановления проходит согласования.

По карте «Алга» цену проезда планируется оставить на том же уровне — 20 рублей.

Подорожание проезда делается в связи с сокращением пассажирского потока в период пандемии, удорожанием стоимости топлива, необходимостью обновления подвижного состава, сообщили сегодня на пресс-конференции в уфимской мэрии.