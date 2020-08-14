В Кумертау 13 человек получили бесплатное жилье

Фото: администрация ГО г. Кумертау





Фото: администрация ГО г. Кумертау

В Кумертау долгожданные ключи от благоустроенных квартир получили 13 человек. Они относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеют право на жилье, приобретенное за счет субвенций из федерального и республиканского бюджетов. Глава администрации Кумертау Олег Фролов, вручая ключи новоселам, выразил особую благодарность за решение жилищного вопроса по программе в рамках федерального закона №159 Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

Отметим, что в целом по республике в 2020 году для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено около 885 миллионов рублей. Учитывая методику расчета, в этом году запланировано обеспечить квартирами 746 граждан данной категории.