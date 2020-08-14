В Уфе в лесу потерялась компания молодых людей: понадобилась помощь спасателей
Потеряться в лесу недалеко от садовых участков «умудрилась» компания молодых людей. В Демском районе Уфы в лесном массиве заблудились двое парней и девушка. Помочь выбраться из западни леса приехали спасатели республиканского госкомитета по ЧС.
«К счастью, спасателям довольно быстро удалось найти «потеряшек» и вывести к населённому пункту», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Правила безопасности в лесу:
— в первую очередь перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;
— откажитесь от посещения незнакомых мест;
— обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток;
— собираетесь провести в лесу длительное время — захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;
— реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья (людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок, тем более в одиночку).