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В районе Башкирии сменился руководитель ГИБДД

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

В районе Башкирии сменился руководитель ГИБДД Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

В ГИБДД Башкирии продолжаются кадровые изменения. Как сообщил накануне главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, на должность начальника отделения ГИБДД Туймазинского района назначен 44-летний майор полиции Рустам Ямаев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по РБ.

По данным ГИБДД Башкирии, уроженец Туймазов Рустам Расимович службу в органах внутренних дел начал с 1998 года. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС полка ДПС ГИБДД при МВД по РБ.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», — написал в соцсетях Динар Гильмутдинов.

Ранее на должность начальника ГИБДД Балтачевского района назначен капитан полиции Денис Гаттаров.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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