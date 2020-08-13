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В ночь с 20 на 21 августа стартует программа кешбэка за покупку туров по России

ОБЩЕСТВО

Программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа. Купить тур и получить обратно до 20% его стоимости можно в течение недели, до 28 августа. Соответствующие правила выплаты компенсаций путешественникам размещены на сайте Правительства России 11 августа.

В программе участвуют организованные туры (проезд и проживание) и круизы по всем регионам России. Также вернуть кешбэк за оплаченную гостиницу могут и те, кто добирается к месту отдыха сам. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в полночь по московскому времени.

Согласно условиям акции, продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, а стоимость путёвки – от 25 тыс. рублей. При этом оплата должна быть произведена по карте «Мир», на которую и придет компенсация в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

Отметим, что кешбэк сохранится только в случае, если при изменений условий тура не проводился финансовый возврат. В этом случае стоимость вернется на карту «Мир», а начисленный кешбэк будет удержан.

ИА «Башинформ»
Теги: туры, Россия
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