В Башкирии впервые состоится конкурс профессиональных камнерезов

В Башкирии объявлен первый конкурс профессионального мастерства среди камнерезов, сообщили в Госкомитете региона по предпринимательству.

Заявки на участие в конкурсе принимает Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Агентства Башкирии по развитию малого и среднего предпринимательства.

Конкурс проводится для развития и популяризации камнерезного искусства в рамках реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участвовать в конкурсе могут как организации, индивидуальные предприниматели, так и самозанятые, занимающиеся производством камнерезных изделий на территории Башкирии.

«Работы конкурсантов будут оцениваться в пяти номинациях. Среди них — «Классика и современное камнерезное искусство; «Камнерезные инновации; «Сувенирное изделие; «Предметы интерьерного и прикладного назначения и «Юный камнерез» (до 23 лет). В каждой номинации определяются три победителя», — добавил пресс-секретарь Госкомитета региона по предпринимательству Ильгизар Саньяров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 сентября.

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