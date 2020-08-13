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В Башкирии объявлен в розыск отец, задолжавший сыну по алиментам более 500 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП по РБ

В Башкирии объявлен в розыск отец, задолжавший сыну по алиментам более 500 тысяч рублей Фото: УФССП по РБ

Судебные приставы в Башкирии объявили в розыск 34-летнего Кирилла Краснощекова. Мужчина задолжал своему 12-летнему сыну по алиментам более 500 тысяч рублей.

«Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, долгое время уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына, — сообщили в пресс-службе УФССП по республике. — В связи с тем, что по месту регистрации должник не проживает, на связь с судебными приставами не выходит, он объявлен в розыск».

Всех, кто знает или обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в дежурную часть 8 (347)273-56-40.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

ИА «Башинформ»
Теги: ФССП, должник, алименты
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