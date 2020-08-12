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В Башкирии успешно работает летняя онлайн-школа центра развития талантов «Аврора»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии успешно работает летняя онлайн-школа центра развития талантов «Аврора» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более восьми тысяч школьников 6-11 классов стали участниками летней онлайн-школы, организованной в Уфе Центром развития талантов «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

Школа открылась 10 августа и продолжит свою работу до 31 августа.

Обучение проводится по семи предметам: математике, информатике, химии, физике, биологии, музыке и анимации.

Кроме того, для всех желающих в этой онлайн-школе предусмотрены курсы по развивающим программам, направленным на развитие общекультурных навыков и личностного роста.

Среди них — «Траектория достижения цели», актерское мастерство, сценическая речь и психологический тренинг «Познай себя».

«Обучение в онлайн-школе включает в себя изучение материалов видеоуроков преподавателей, а также выполнение практических заданий. Знания детям в ней дают лучшие преподаватели вузов и школ республики», — подчеркнула пресс-секретарь Минобрнауки Башкирии Лина Сарбаева.
Как сообщалось ранее, Башкирия признана победителем конкурсного отбора на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Благодаря этому в Башкирии открылся и уже успешно работает Региональный центр выявления, развития и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи «Аврора».

Галина Бахшиева
Теги: онлайн-школа, центр развития талантов «Аврора»
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