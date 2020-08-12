В реабилитационные центры Башкирии поступили экзоскелеты

Три экзоскелета поступили в реабилитационные центры Уфы и Нефтекамска. Их стоимость составила 17 млн рублей.

Средства на их приобретение были выделены из бюджета Минтруду Башкирии.

Мобильный механизм представляет собой моторизированный экзоскелетный костюм, обеспечивающий прямохождение людям, страдающим параличом нижних конечностей. Автоматическая конструкция восстанавливает утраченные или усиливает слаборазвитые функции тела.

Экзоскелет позволит более эффективно проводить нейрореабилитацию детей и подростков с локомоторными нарушениями, что будет способствовать повышению физической самостоятельности и качества жизни маленьких пациентов.

В настоящее время инженеры компании-производителя обучают работников реабилитационных центров пользоваться оборудованием «Экзоскелет». Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с использованием новейшего оборудования в центрах будет возможна после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в республике», — сообщили в пресс-службе Министерства семьи,

труда и социальной защиты населения РБ.