Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.15 ↓

EUR 85.92 ↑

12 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В реабилитационные центры Башкирии поступили экзоскелеты

ОБЩЕСТВО

Три экзоскелета поступили в реабилитационные центры Уфы и Нефтекамска. Их стоимость составила 17 млн рублей.

Средства на их приобретение были выделены из бюджета Минтруду Башкирии.

Мобильный механизм представляет собой моторизированный экзоскелетный костюм, обеспечивающий прямохождение людям, страдающим параличом нижних конечностей. Автоматическая конструкция восстанавливает утраченные или усиливает слаборазвитые функции тела.

Экзоскелет позволит более эффективно проводить нейрореабилитацию детей и подростков с локомоторными нарушениями, что будет способствовать повышению физической самостоятельности и качества жизни маленьких пациентов.

В настоящее время инженеры компании-производителя обучают работников реабилитационных центров пользоваться оборудованием «Экзоскелет». Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с использованием новейшего оборудования в центрах будет возможна после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в республике», — сообщили в пресс-службе Министерства семьи,

труда и социальной защиты населения РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: реабилитация, реабилитационные центры
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео
В здании администрации Нефтекамска планировался террористический акт. Поджечь мэрию хотел один из местных жителей с помощью самодельного устройства. Узна
В Башкирии семья отравилась грибами, 6-летнюю девочку спасти не удалось
В Башкирии семья с детьми отравилась грибами. Трагедией обернулся ужин в семейном кругу. Накануне вечером отец и двое его малолетних детей ели грибы. Нау
В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19
В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина П
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в стране первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции. Ранее в Уфе заместите
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть