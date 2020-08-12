Фото: сайт главы РБ Города Башкирии получили 580 млн рублей для преобразования территорий Фото: сайт главы РБ

Бирск, Ишимбай и Белебей получили порядка 580 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов для преобразования городских территорий, разработки современных архитектурных решений с сохранением исторических и культурных ландшафтов. Проекты городов по созданию комфортной среды победили во Всероссийском конкурсе в 2019 году.

По условиям конкурса все федеральные средства, выделенные на благоустройство, необходимо освоить до 1 сентября.

﻿Времени немного, организуйте круглосуточные работы, – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров на очередном совещании «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства. – Республика подготовила новые заявки на федеральный конкурс, поэтому не должно быть никаких отклонений по тем проектам, которые уже реализуются».

Ранее «Башинформ» сообщал ﻿, какие изменения ожидаются в Бирске уже в конце 2020 года.

Планируется, что обновлённые площадки в этих городах станут местами проведения крупных ежегодных мероприятий, привлекающих гостей и туристов со всего Башкортостана и из других регионов. Так, в Белебее пройдёт литературный фестиваль «Поющие родники», в Ишимбае – фестиваль креативных индустрий, а в Бирске состоится гастрономический фестиваль «Каша из топора».

В 2020 году к числу лауреатов Всероссийского конкурса присоединились Мелеуз, Янаул, Дюртюли, Агидель и село Николо-Берёзовка Краснокамского района. На очередной конкурс этого года Башкортостан направил ещё 11 заявок. Их рассмотрят в сентябре.