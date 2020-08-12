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Бывший запред госкомитета Башкирии по строительству получил высокую должность в Перми

ПОЛИТИКА

Бывший заместитель председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Григорий Невоструев получил работу в соседнем Пермском крае. Там специалист получил должность первого заместителя председателя правительства региона. По данным краевых СМИ, он будет курировать вопросы строительства, транспорта и управления имуществом.

Некоторые пермские издания отмечают, что Невоструева пригласили из Башкирии в соседний регион потому, что у него нет связей с местными застройщиками, а это значит, что он не будет лоббировать их интересы.

Напомним, Григорий Невоструев покинул Госстрой Башкирии в августе 2019 года.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство, Григорий Невоструев
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