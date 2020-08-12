Фото: Валерий Шахов В Башкирии вступил в силу закон об ответственном обращении с животными Фото: Валерий Шахов

В Башкирии вступил в силу закон об ответственном обращении с животными.

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, он предусматривает перезагрузку всей системы обращения с животными, ее гуманизацию.

﻿«Отсутствие законодательно установленных правил в этой сфере порождало разнообразные конфликты без возможности их правового урегулирования, — отметил он. — Нередко проблемы решались недопустимыми, негуманными способами. При разработке документа был учтен передовой мировой опыт. В законе определен круг мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе отлов, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных владельцам, выпуск бездомных особей в прежние места обитания. Появилось много других новаций, например, запрещен отлов в присутствии детей».

Как сообщили в парламенте, усиливается контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Процесс отлова и выпуска животного на волю теперь необходимо будет фиксировать на видео. Надзорные органы вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи. Также запрещено использовать при отлове травмоопасные средства. Организации, занимающиеся отловом, несут ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.

Председатель Государственного Собрания уверен, что гуманизация обращения с животными — естественный и необходимый шаг для цивилизованного общества.

﻿«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Если стерилизация в этом вопросе так же эффективна, как усыпление, то мы должны выбрать жизнь», — сказал Константин Толкачев.