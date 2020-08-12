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Пора загадывать желания: жители Башкирии смогут полюбоваться летним звездопадом

ОБЩЕСТВО
Фото: с сайта Уфимского планетария

Пора загадывать желания: жители Башкирии смогут полюбоваться летним звездопадом Фото: с сайта Уфимского планетария

Ежегодно с 17 июля по 24 августа наблюдается самый известный и яркий метеорный поток – Персеиды. Максимум Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа — в среднем наблюдается 80-100 метеоров в час.

Наблюдать Персеиды можно всю ночь, поскольку радиант потока, находящийся в созвездии Персея уже с вечера виден над горизонтом и к утру поднимается очень высоко, так что «падающие звезды» видны по всему небосклону.

«Но лучшее время для наблюдения за Персеидами — с полуночи до рассвета, В этом году наблюдениям максимума Персеид помешает Луна. И, хотя она не будет в полнолунии, а в фазе последней четверти, все — таки она даст засветку неба и не позволит увидеть слабые метеоры. Взойдет Луна в Уфе в ночь максимума Персеид в 23.40 часов и будет видна над горизонтом всю ночь. Наблюдениям может помешать ещё дымка или облачность», — рассказали в Уфимском планетарии.

Увидеть Персеиды — яркие белые быстрые метеоры — можно и в любые другие ночи до 24 августа. Среди Персеид очень много болидов (значительно больше, чем у других потоков), яркость которых достигает яркости Венеры. Они часто оставляют после себя яркий дымный след (хвост), который бывает виден в течение нескольких секунд и даже дольше.

Отмечается, что в это время – до 23 августа — продолжает действовать еще один метеорный поток Южные Дельта Аквариды.

«Так что выезжайте за город, на природу, берите с собой друзей и любимых, любуйтесь звездным небом и загадывайте самые заветные желания, увидев падающую звезду, они обязательно исполнятся», — посоветовали в планетарии.

ИА «Башинформ»
Теги: уфимский планетарий, звездопад
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