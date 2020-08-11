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В Уфе ГИБДД проводит профилактическую операцию «Мотоцикл»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы

В Уфе ГИБДД проводит профилактическую операцию «Мотоцикл» Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы

В Уфе с 10 августа ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Мотоцикл». По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, дорожные инспекторы проверяют у водителей мототранспорта документы, пресекают нарушения правил дорожного движения.

«Такие профилактические мероприятия направленны на предотвращение ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов, скутеров. Одной из основных проблем остаются юные водители мопедов и мотоциклов, которые порой выезжают на дороги и, тем самым, представляют опасность как для себя, так и для других участников движения», — пояснили в ГИБДД Уфы.

Водителям мототехники настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и обязательно использовать защитную экипировку. Автомобилистам необходимо быть внимательными при выполнении маневров, смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать резких перестроений на проезжей части. Родителям следует воздержаться от покупки ребенку мотоцикла или мопеда и не передавать ему управление, пока он не приобретет навыки вождения и не получит водительское удостоверение.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД Уфы, профилактика
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