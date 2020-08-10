СПЧ при главе Башкирии призвал БСК наладить прямой диалог с защитниками шихана Куштау

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества в связи с ростом напряжённости вокруг шихана Куштау опубликовал официальное заявление на своей странице в Facebook.

«В связи с началом геологоразведочных работ АО «Башкирская содовая компания» на горе Куштау, вблизи деревни Урняк Ишимбайского района РБ, связанных с вырубкой деревьев, возросла протестная активность республиканской общественности, выступающей за сохранение природного и исторического достояния республики и Российской Федерации и за соблюдение норм экологического благополучия и безопасности.

В лесном массиве возле проселочной дороги к месту проведения геологоразведочных работ возник стихийный лагерь активистов, где уже произошел ряд столкновений между сотрудниками ЧОП, полицией и гражданами. 9 августа 2020г. активисты провели флешмоб, в котором высказали позицию о сохранении горы Куштау. Отметим, что по данным членов Совета, посетивших мероприятие, ключевую роль в подобного рода акциях «Куштау живи!», играют жители деревни Урняк, расположенной в непосредственной близости к Куштау. Мероприятие прошло мирно, однако в ночь с 9 на 10 августа ситуация вновь обострилась», — говорится в заявлении.

Члены СПЧ отмечают, что эскалация конфликта вокруг горы-шихана Куштау вызывает большую обеспокоенность у членов Совета.

«Стремясь не допустить усугубления проблемы, имея в виду необходимость соблюдения прав всех заинтересованных сторон, Совет рекомендует и призывает АО «БСК» наладить прямой диалог с активистами, учеными и представителями местной власти. Часть напряжённости снимется, если АО «БСК» опубликует всю разрешительную документацию и прямо ответит на вопросы общественности и СМИ. Совет считает, что в конфликте недопустимо участие разного рода негосударственных бизнес-структур и иных формирований неясного происхождения», — говорится в заявлении.

Совет рекомендует АО «БСК» использовать силы ЧОП лишь в целях охраны собственного имущества и не допускать применения физической силы в отношении активистов.

Совет призывает МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства при исполнении своих служебных обязанностей к более оперативному реагированию на сообщения и информацию с учетом прав и законных интересов граждан, выражающих свою позицию по вопросам промышленной разработки Куштау.

Совет готов принять непосредственное участие в организации конструктивного диалога в возникших разногласиях.