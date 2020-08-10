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«Мы отстояли Торатау, но оставить без сырья завод не можем»: мнение

ПОЛИТИКА

Необходимо приходить к компромиссу в вопросе обеспечения содового завода в Башкирии сырьём, считает Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» по Республике Башкортостан, член Регионального штаба ОНФ по Республике Башкортостан, член Общественного совета при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

«Тема сохранения уникального природного наследия и градообразующего предприятия города Стерлитамака на повестке не один год. Нам удалось отстоять Торатау, я лично отвозил собранные в защиту подписи в приёмную Президента РФ. В любом случае, надо приходить к компромиссу — оставить без сырья одного из крупнейших налогоплательщиков тоже не имеем морального права», — сказал он.

Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, БСК
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