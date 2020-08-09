Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии в этом году стали меньше жениться и меньше разводиться Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по итогам полугодия с января фиксируется уменьшение числа браков и разводов.

Так, с января по июнь 2020 года было зарегистрировано всего 7 248 браков, информирует Росстат. Тогда как прошлом году за этот же период поженились на две тысячи пар больше — в регионе образовались 9 319 семей.

С начала года в регионе распались 6 020 пар, В прошлом году разводов было больше — 7 391.

За июнь поженились 1 819 пар. В июне 2019 года брачующихся было больше — поженились 2 734 пары.

Развелись за первый месяц лета 1 382 пары. В прошлом году разводов было зарегистрировано больше на 215 — 1167.