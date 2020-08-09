Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.63

EUR 87.17

9 августа Воскресенье

Уфа   °

Молния
09.08.20: всего с COVID-19 - 7059, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5370, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии в этом году стали меньше жениться и меньше разводиться

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Башкирии в этом году стали меньше жениться и меньше разводиться Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по итогам полугодия с января фиксируется уменьшение числа браков и разводов.

Так, с января по июнь 2020 года было зарегистрировано всего 7 248 браков, информирует Росстат. Тогда как прошлом году за этот же период поженились на две тысячи пар больше — в регионе образовались 9 319 семей.

С начала года в регионе распались 6 020 пар, В прошлом году разводов было больше — 7 391.

За июнь поженились 1 819 пар. В июне 2019 года брачующихся было больше — поженились 2 734 пары.

Развелись за первый месяц лета 1 382 пары. В прошлом году разводов было зарегистрировано больше на 215 — 1167.

ИА «Башинформ»
Теги: браки, разводы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии два человека погибли при столкновении ВАЗ-2110 и «Лады Калины»
Смертельная авария произошла на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии. При невыясненных обстоятельствах столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Калина». Как ут
Размыло дорогу, повреждены автомобили: уфимцы публикуют последствия непогоды
В Уфе из-за сильного ветра и ливня упали деревья, а на ул. Российской размыло асфальт. Пользователи соцсетей публикуют фотографии последствий непогоды.
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода - синоптики
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода? По информации портала Гисметео, на предстоящей неделе не территории республики будет прохладно. Ожи
В торговом центре в Уфе хулиганы избили сына директора благотворительного фонда
В уфимском торговом центре «Планета» хулиганы напали на троих несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался сын директора уфимского благотворительно
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть