Заместитель гендиректора АО «БСК» ответил на вопросы про Куштау

Заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике АО «БСК» Рустем Басыров ответил на самые распространенные вопросы по ситуации на Куштау.

- Что сейчас происходит на горе Куштау?

— Мы начали геологоразведку на горе Куштау. Лицензия выдана нам в августе 2019 года. Мы обязаны были заключить договор аренды на освоение лесного участка с Минлесхозом Башкирии, утвердить и согласовать проект освоения лесного участка, представить лесную декларацию, где все прописано: какие виды леса будем спиливать, чтобы подготовить площадку для геологов.

— Это вызвало бурную реакцию жителей. Как вы можете это прокомментировать?

— Безусловно, это вызвало реакцию, в том числе у местного населения. Естественно, мы понимаем озабоченность жителей главным вопросом: не изменится ли их жизнь в худшую сторону?

- Как будет соблюдаться безопасность жителей и экологический баланс населенных пунктов около горы Куштау?

— Никаким образом геологические работы на комфорт жителей не повлияют. Вокруг очень мифов ходит. Есть лица, которые специально их распространяют, дабы ввести их в заблуждение. Мы развенчиваем эти мифы. Первый миф о том, что большегрузы пройдут сквозь населенные пункты. Это не так. Существующие дороги мы трогать не будем. Для карьера вообще будет построена отдельная трасса. Второй миф: какие-то очень огромные объекты будут на горе, от которых будут шум, вредные воздействия. Это не так. Все производственные мощности у нас уже есть на Шахтау. Здесь мы просто будем добывать известняк. Третий миф, что геологоразведка сопряжена со взрывными работами. Это абсолютно не так. Будет пробурено несколько скважин на расчищенных участках леса для того, чтобы геологи получили необходимый материал и провели анализ горного отвода, который нам выдан по лицензии для разработки. Это работа на несколько лет.

Ну и впоследствии, когда работа будет завершена, когда будет проект промышленной разработки, в границах населенных пунктов никаких работ не будет, не будет никаких горных отвалов, никакого мусора, шума. Пыль вся будет оседать на карьере. Технология поглощения шума и пыли будет предусмотрена. Мы над этим будем работать. И много вопросов по поводу реки Белой рядом с Куштау. Никакого воздействия на реку не будет. Мы понимаем, что там природоохранная зона. Никто нам этого не позволит. Никаких работ в природоохранной зоне и рядом с ней не будет. Никакого воздействия на реку не предполагается.

- Новая трасса около Куштау, где она появится?

— Она пройдет вдали от садов, от населенных пунктов. Более того, мы предполагаем по технологиям обрабатывать ее специальным раствором, чтобы не были пыли. И еще вопрос по поводу горнолыжки, там есть горнолыжная база. В ближайшие сезоны она мешать нам не будет. Ну а в целом, у нас разработан проект переноса и создания новой горнолыжной базы там же, в Ишимбайском районе.

- Будут ли проводиться взрывные работы на Куштау и каким образом?

— Никаких взрывов сейчас на данном этапе не будет. Задача лесников: на основе лесной декларации сделать точечную вырубку, чтобы техника геологов смогла проехать и были осуществлены буровые работы. Их мы предполагаем завершить в сентябре. Никакого шума, взрывов, вибрации. Более того, у нас предусмотрен целый массив мероприятий по рекультивации. Естественно, мы постараемся максимально сохранить санитарную лесную зону. Ну и просто будем сами высаживать деревья, чтобы компенсировать утрату срубленных деревьев.

— Возможен ли дефицит воды и электроэнергии при разработке горы Куштау?

— Перебоев не будет. У нас там будет своя скважина. Сверхнагрузок на мощности электросетей не предполагается. Мы совместно с местными органами власти вкладываем свои средства и готовы построить новый современный водопровод в том же Урняке. По планам мы хотим это сделать в 2021 году.

— БСК проводила сходы граждан по вопросу разработки горы Куштау. Какие еще вопросы возникают у жителей?

— Прежде всего, почему Куштау, что будет с лесом, вся ли гора будет разрабатываться. В первую очередь людей волнует, как заход нашей компании на месторождение Куштау повлияет на их жизнь. В этом плане мы в диалоге с жителями. Естественно, будут еще отдельные форматы общения с депутатским корпусом, с местными активистами, старожилами. Мы даже призываем население участвовать вместе с нами в разработке проектов по улучшению жизни в этих населенных пунктах, в том числе касательно экологии и благоустройства.

- Планируется ли в ближайшее время сход граждан?

- В самое ближайшее время, насколько позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Прежде всего, встретимся с определенными категориями, как людям будет удобно. У нас работа идет в течение последнего месяца, выпускаем газету. Распространяем среди жителей, где все вопросы мы освещаем. Но живое общение необходимо. Понимаем, что есть разные точки зрения, жителей немало. У нас будут рабочие места у карьера, ряд компенсационных преференций. Нужно разговаривать. Разговор будет непростой, долгий. Нужно все мифы и страшилки убрать. Страх рождается там, где нет понимания и доверия. Мы настроены на то, чтобы к нашей компании доверие было. Мы ничего от местных жителей утаивать не собираемся. Вводить в заблуждение тоже не будем.

- У многих владельцев садовых участков и огородов около Куштау есть опасение, что с их землей что-то может произойти. Это так?

— Никаких выбросов не предполагается. Мы максимально изучаем территорию и стремимся уходить от соприкосновения с садоводческими товариществами и жилыми кварталами.

- Почему гора Куштау важна для предприятия?

— Это наша сырьевая база. Государство предоставило нам в качестве известнякового сырья гору Куштау. Разрабатывалось масса вариантов. Это вопрос десятилетий. Мы совместно с властями брали пробы и образцы с разных месторождений: Гумеровское, Каранское и другие. Известняк из этих месторождений по техническим характеристикам и количеству примесям не подходит. Оппоненты говорят, что будет у нас на Уралтау буквально ходим по известняку. Безусловно, это так, но для химической промышленности важен чистый известняк. Не каждый известняк мы можем использовать.

Госплан СССР, принимая решение в 1935-39 годах о строительстве содового завода в Стерлитамаке, исходил из анализа всех этих факторов. Не просто так было выбрано это место: железнодорожная станция, река Белая и 4 шихана, где наиболее чистый известняк для химической промышленности. Государство, в очередной раз проанализировав все эти данные, предоставило нам шихан Куштау. Будем работать с тем ресурсом, который у нас есть в наличии.