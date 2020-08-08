Размыло дорогу, повреждены автомобили: уфимцы публикуют последствия непогоды

В Уфе из-за сильного ветра и ливня упали деревья, а на ул. Российской размыло асфальт. Пользователи соцсетей публикуют фотографии последствий непогоды.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, из-за резкого ухудшения погодных условий в Уфе по данным на 00.15 8 августа зафиксировано свыше 20 обращений по фактам падений деревьев.

В трех случаях механические повреждения получили автомобили; в Калининском районе произошли аварийные ситуации на сетях электроснабжения, из-за которых без электроэнергии остались потребители 15 жилых многоквартирных домов и свыше 100 домов частного сектора.

В настоящее время коммунальными службами и аварийными бригадами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.