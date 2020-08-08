На Южном кладбище Уфы состоится прощание с Вячеславом Гилязетдиновым

Он возглавлял госкомитет по туризму с 2014 по 2019 годы. Ранее он трудился в руководстве в ряда предприятий: в научно-производственном объединении «Конверсия», ЗАО «Недра» и торговый дом «Корвет».

Вячеслав Гилязетдинов скончался 7 августа в возрасте 64 лет. Смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Официальное начало траурной церемонии — в 12 часов. Об этом сообщают близкие в социальных сетях.

ИА «Башинформ»

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