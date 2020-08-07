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Сергей Новиков вошел в десятку самых упоминаемых ректоров России

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ОБЩЕСТВО

Врио ректора Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков улучшил свои позиции в рейтинге упоминаемости ректоров. Всего в рейтинг вошли 50 ректоров, отметившихся в СМИ за прошедший месяц не менее семи раз (в июне этот минимум составляли 12 упоминаний). Ранжирование проводит Фонд «Петербургская политика» вместе с экспертной сетью «Давыдов.Индекс».

У Сергея Новикова — почетное десятое место.

Ожидаемо, что лидер рейтинга — Виктор Садовничий, ректор МГУ. Второе место у руководителя РАНХиГС при президенте РФ Владимира Мау, а третье занимает ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров.

Виктор Садовничий сохранил июньскую позицию, а его коллеги поднялись на 2 и 3 места с 3 и 5. Нарастил с июня свою медиа-популярность ректор РАТИ ГИТИС Григорий Заславский — переместился с 12-й строчки на 4. На 5 месте руководитель Сеченовского университета Петр Глыбочко. Состав участников предыдущей версии издания в июле обновился примерно на треть. Из руководителей вузов Башкирии в рейтинг упоминаемости попал еще ректор БГМУ Валентин Павлов (19 место).

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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