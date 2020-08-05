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В детсадах Башкирии обучение ведется на пяти языках

ОБЩЕСТВО

В Башкирии детсады ведут обучение на пяти языках. На русском языке говорят 217,5 тысячи дошкольников, башкирском — 23,3 тысячи дошкольников, татарском — 3,9 тысячи, чувашском — 200 человек, удмуртском — 100 человек.

Об этом свидетельствуют данные Башстата по состоянию на конец 2019 года.

В целом по республике на 100 мест приходится 115 детей. Большая часть дошкольников (77%) посещает переуплотненные группы. Особенно остро проблема стоит в городах, где дошкольные организации работают с перегрузкой: в Уфе на 100 мест приходится 149 детей, в Белебее – 156, Туймазах – 140, Баймаке – 138.

Средняя наполняемость группы в республике – 26 детей, в городской местности – 28, в сельской – 22, в Уфе в одной группе в среднем 32 ребенка.

В 2019 году в детских садах работали 19,8 тысячи человек, из них 14,9 тысячи – воспитатели.

ИА «Башинформ»
Теги: детсады
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