Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии после убийства 100-летнего ветерана одиноких стариков решили взять под опеку Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии после убийства 100-летнего участника Великой Отечественной войны в Кигинском районе «Единая Россия» решила взять под опеку всех одиноко проживающих ветеранов. Инициативу закрепить за каждым ветераном по одному депутату партии озвучили на заседании совета регионального партийного проекта «Никто не забыт».

В настоящее время в республике проживают порядка 900 ветеранов-участников войны, около 200 из них – живут одни. Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Татьяна Глухова сообщила, что работники соцслужб готовы пройтись по этим 200 адресам, чтобы актуализировать информацию.

«Есть такая проблема, что многие родственники ухаживают за ветераном, проживая с ним, либо недалеко. Но на деле свои обязанности в рамках семейного законодательства они не выполняют, а пенсию получают. Им не выгодно, чтобы приходил соцработник», — пояснила Татьяна Глухова.

Депутат Госдумы, координатор проекта «Никто не забыт» Зариф Байгускаровлотметив, что закрепленные парламентарии должны будут посещать ветерана, либо отправлять своего представителя, звонить и оказывать помощь в возникших вопросах.