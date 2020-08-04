Радий Хабиров вошёл в Топ-30 наиболее популярных российских блогеров «ВКонтакте»

Глава Башкортостана Радий Хабиров вошёл в Топ-30 наиболее популярных российских авторов социальной сети «ВКонтакте». Рейтинг составлен компанией «Brand analitics» за июнь 2020 года.

В первые строки списка вошли Ольга Бузова, Алексей Навальный, Эвелина Хромченко, Александр Невзоров. Аккаунт Радия Хабирова занял 28 место в рейтинге с охватом аудитории в 195 тысяч человек (на сегодняшний день 200 тыс. подписчиков). Посты руководителя республики набрали более 86 тысяч лайков, более 16 тысяч комментариев и более двух тысяч репостов.

К слову, по количеству авторов социальной сети ВК, Башкортостан на 6 месте — после Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской областей и Краснодарского края.