В Башкирии проходит онлайн-голосование по выбору места стелы Город трудовой доблести

В Башкортостане проходит онлайн-голосование по выбору месторасположения стелы «Город трудовой доблести» в Уфе. Жителям необходимо определиться с площадкой, где будет установлен будущий мемориал.

Предлагается два варианта размещения. Первый — площадка у главного входа в парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди. Во втором варианте мемориал планируется разместить перед входом на Аллею Победы на градостроительной оси, соединяющей Парк Победы с Дворцом Орджоникидзе, Восьмиэтажкой и кинотеатром Победа.

Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установленную на четырехгранный пьедестал, фланкированный четырьмя контрфорсами. Пьедестал располагается на трехступенчатом круглом стереобате. Колонна увенчана позолоченным гербом города, а на пьедестале размещен текст указа Президента РФ. Три других пьедестала украшены тематическими рельефами, посвященным основных отраслям хозяйства тех лет – машиностроению, нефтепереработке и сельскому хозяйству. Планируемая высота стелы — более 20 метров. Авторы мемориала — Константин Донгузов и Дамир Магафуров.

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Голосование продлится до 13 сентября текущего года.

Напомним, столица республики вошла в список городов, которые получили Почетное звание «Город трудовой доблести». Более одного миллиона жителей Уфы и региона поставили подписи за присвоение Уфе высокого статуса в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Большинство подписей удалось собрать силами активистов «Единой России».