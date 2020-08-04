Фото: ТАСС, соцсети У рыболовов Башкирии есть такая традиция - мериться щуками Фото: ТАСС, соцсети

В Башкирии рыбаки проводят постоянный флешмоб в соцсетях, общий смысл которого – похвалиться уловом. Эту традицию поддерживают известные в республике любители посидеть с удочкой на берегу и спиннингисты, среди которых политики, артисты, чиновники, журналисты и др.

В республике есть большие рыболовные сообщества в соцсетях, в которых выкладывают фото с уловом, хвастаясь перед друзьями размерами пойманных рыб. Одна из крупнейших групп во «ВКонтакте» насчитывает 43 тысячи человек.

В пабликах рыболовы особую роль отводят охране водоёмов и сохранению популяции рыб, категорически осуждается браконьерство. В последнее время всё большую популярность набирает рыбалка как сугубо спортивное увлечение, всю пойманную рыбу отпускают обратно в водоём.

Директор редакции «Российской газеты» в Уфе Альфред Аглетдинов – заядлый щукарь:

– Мой отец начал возить меня на рыбалку в дошкольном возрасте. Он любил активную поплавочную рыбалку с прикормом на добротную рыбу. Попадавшую мелочь всегда возвращал обратно в водоем. «Пущай себе растет, — приговаривал он или: ну-ка, малыш, приведи-ка сюда родителей, а еще лучше дедушку!», — и смеялся от души. Видимо, так он меня вырастил охотником за серьезным хищником. Порой сердце кровью обливается, когда видишь, какие сети нынче ставят браконьеры, чисто марлю! Сквозь такую даже щуренок-карандаш не пройдет! А любители подчищают все, даже попавшихся на удочку мальков. Якобы для кошки. Неуважение к рекам и озерам и их обитателям оборачивается настоящей бедой в последние годы: рыбы все меньше, уловы скудны, можно сказать, курам на смех, — рассказал он.

Глава Зилаирского района Борис Мелкоедов любит ловить рыбу нахлыстом:

– Зилаирский район очень интересный с точки зрения рыбалки. Здесь есть и крупные водоёмы, и горные речки. Предпочитаю рыбачить нахлыстом. Пройтись по речке, полюбоваться природой. Нахлыстом можно ловить ту рыбу, которую нужно. Главный итог рыбалки — диалог с природой, — считает Борис Мелкоедов.

Артист и ведущий Рамиль Ахтареев, который тоже выкладывает в свой инстаграм фото с уловом, рассказал историю, как он поймал самую большую в жизни щуку:

– Ездили мы с Артуром Амировым на границу Башкортостана с Удмуртией (230 км в сторону Нефтекамска). Между деревнями Саклово и Саузово спустили лодку и там уже искали коряги с помощью эхолота. Впервые в жизни я наловил щук, и одна такого размера ещё огромного попалась. Жаль на видео только маленькая, но зато это самые искренние неподдельные эмоции.

Пожалуй, самое популярное фото с щукой сделано в августе 2017 года в ходе поездки Владимира Путина в Республику Тыва.

— Хорошо там позанимался подводной охотой, гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился, — сказал Путин.