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В Башкирии началась досрочная подписка на городские и районные СМИ

ОБЩЕСТВО

В Башкирии началась досрочная подписка на первое полугодие 2021 года по текущим ценам на городские и районные СМИ.

Досрочная подписная кампания для федеральных и республиканских СМИ продолжается в регионе с 1 июля.

Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа. Подписаться на газеты и журналы можно на сайте podpiska.pochta.ru﻿, мобильном приложении Почты России, а также во всех почтовых отделениях или с помощью почтальона на дому.

В масштабной акции участвуют свыше 1100 изданий, среди которых более 300 газет и журналов федерального значения, а также республиканские, городские и районные печатные СМИ, издаваемые в Башкирии. Это общественно-политические, бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, отметили в пресс-службе УФПС Башкирии.

Кроме того, можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детдомов, ветеранам, инвалидам, пожилым соседям или любому нуждающемуся.

Галина Бахшиева
Теги: подписная кампания, СМИ
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