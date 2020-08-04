Студенты УГАТУ пройдут стажировки в Германии, Италии и Японии по стипендии президента РФ

Студенты УГАТУ пройдут стажировки в Германии, Италии и Японии по стипендии президента РФпартнерский материал
Студенты УГАТУ факультета защиты в чрезвычайных ситуациях (ФЗЧС) победили во всероссийском конкурсе стипендий президента России для обучения за рубежом. В 2020/21 учебном году 7 студентов ФЗЧС УГАТУ пройдут обучение в университетах Италии, Германии и Японии. Из других вузов Башкирии в число стипендиатов никто не попал.
«Радует, что стажировки за рубежом стали традиционными для учащихся нашего вуза. Уже несколько лет подряд студенты УГАТУ выигрывают президентские стипендии и успешно проходят стажировки за границей. – прокомментировал врио ректора УГАТУ Сергей Новиков. — Хочу отметить, что с каждым годом число ребят из УГАТУ в списке стипендиатов только увеличивается, а это говорит о высоком уровне знаний и компетенций, которые университет дает своим студентам, помогая им достигать новых высот в жизни. Хочу выразить благодарность сотрудникам УГАТУ, научным руководителям наших стипендиатов за их труд».
Студенты получат новые знания и опыт в области почвоведения, управления природными ресурсами, развития ландшафта, а также займутся исследованиями ряда важнейших вопросов экологии, среди которых переработка отходов сахарного производства с получением пектина, рациональное использование воды и изменение климата.
«Каждый год с нашего факультета ребята выигрывали стипендию на обучение за рубежом, я подумала, почему бы и мне не попробовать? Для этого нужны были научные достижения (статьи, патенты, призовые места в олимпиадах и прочее), также в своё портфолио я добавила дипломы и грамоты за свою активную, творческую деятельность в университете. Конкурс открыли в феврале. Он должен был завершиться в начале апреля, но в связи с ситуацией в мире, конкурс продлевали несколько раз. Мы работали долгое время, вложили себя полностью! Любимый университет и кафедра ЗЧС, лучший декан и родные люди были всегда рядом, помогали, поддерживали, каждый вложил в нас частичку помощи! Безмерно благодарна каждому, кто поддерживал меня!», – рассказала о своем участии студентка УГАТУ Екатерина Козлова.