Студенты УГАТУ пройдут стажировки в Германии, Италии и Японии по стипендии президента РФ

Студенты УГАТУ факультета защиты в чрезвычайных ситуациях (ФЗЧС) победили во всероссийском конкурсе стипендий президента России для обучения за рубежом. В 2020/21 учебном году 7 студентов ФЗЧС УГАТУ пройдут обучение в университетах Италии, Германии и Японии. Из других вузов Башкирии в число стипендиатов никто не попал.

«Радует, что стажировки за рубежом стали традиционными для учащихся нашего вуза. Уже несколько лет подряд студенты УГАТУ выигрывают президентские стипендии и успешно проходят стажировки за границей. – прокомментировал врио ректора УГАТУ Сергей Новиков . — Хочу отметить, что с каждым годом число ребят из УГАТУ в списке стипендиатов только увеличивается, а это говорит о высоком уровне знаний и компетенций, которые университет дает своим студентам, помогая им достигать новых высот в жизни. Хочу выразить благодарность сотрудникам УГАТУ, научным руководителям наших стипендиатов за их труд».

Студенты получат новые знания и опыт в области почвоведения, управления природными ресурсами, развития ландшафта, а также займутся исследованиями ряда важнейших вопросов экологии, среди которых переработка отходов сахарного производства с получением пектина, рациональное использование воды и изменение климата.