Фото: Андрей Старостин Россияне просят власти выплатить 10 тысяч рублей на детей и в августе Фото: Андрей Старостин

Россияне просят власти выплатить 10 тысяч рублей на детей и в августе. В интернете размещена петиция, в настоящее время ее подписали уже более 216 тысяч человек.

Напомним, в июне россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплаты были задуманы в качестве меры поддержки в кризисной ситуации на фоне пандемии. В июле выплаты были произведены повторно.

Автор петиции, Наталья Бусарова в петиции, адресованной от имени всех родителей, объясняет, что в преддверии начала учебного года материальная помощь была бы очень кстати и в августе.

﻿«К сожалению, вплоть до настоящего времени, социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе, — говорится в обращении. — Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты. В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие! Мы очень надеемся, что будем услышаны, и наши дети с радостью и желанием пойдут в школу!».