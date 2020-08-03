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Глава Башкирии предложил нетрезвых «потенциальных убийц» на дороге показывать по ТВ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии предложил нетрезвых «потенциальных убийц» на дороге показывать по ТВ Фото: Олег Яровиков

В Уфе на оперативном совещании в правительстве РБ 3 августа председатель Госкомтранса РБ Алан Марзаев доложил, что за прошедшую неделю произошло 68 ДТП, в которых пострадали 86 человек, погибло – 11. При этом усилена работа по выявлению нетрезвых водителей. Глава республики Радий Хабиров предложил снимать и показывать по телевизору «потенциальных убийц».

«В рамках исполнения поручения главы РБ от 22 июня этого года, усилены контрольно-надзорные функции ГИБДД РБ по недопущению управления машиной в состоянии опьянения. С момента получения поручения сотрудниками Госавтоинспекции выявлены 2064 нетрезвых водителя, в том числе отказавшихся проходить медосвидетельствование. За неделю выявлено 379 человек плюсом, в том числе за минувшие выходные задержаны 224 нетрезвых водителя», — сообщил руководитель ведомства.

Радий Хабиров поручил продолжать эту работу и жестко наказывать нарушителей. По его словам, как только дело попадает в суд, выносится беспощадное решение о лишении водительских прав.

«Чтобы у нас работал полный цикл: задержание – штраф – административное наказание. Очень плохие цифры. Надо усилить пропаганду трезвого вождения, показывать пьяных водителей. Надо на каждом посту, чтобы были телевизионные операторы, чтобы каждое задержание снимали. Пусть снимают этих людей, показывают пьяные лица. Потому что это потенциальные убийцы», — сказал глава РБ.

Как сообщалось ранее, руководитель региона с июня этого года акцентирует внимание на проблеме нетрезвых водителей после нескольких серьезных ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.

ИА «Башинформ»
Теги: нетрезвые водители, глава РБ
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