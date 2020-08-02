В Уфе объявлено штормовое предупреждение
На Уфу надвигается сильный порывистый ветер. По данным специалистов Башгидрометцентра, в понедельник, 3 августа, ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами.
«Ветер северный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с», — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Ночью столбики термометров будут колебаться от 15 до 17 градусов тепла. Днем температура воздуха достигнет 23-25°.
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