В Башкирии сгорело 4,5 га леса
В Башкирии ликвидирован очередной лесной пожар, сообщили в МЧС России по региону.
Он произошел накануне в Зилаирском районе республики. Огнем пройдено 4,5 га территории лесного фонда.
«В настоящее пожар ликвидирован. Действующих природных пожаров нет», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Всего с начала пожароопасного сезона-2020 в Башкирии зарегистрировано 117 лесных пожаров на общей площади около 3 940 га.
Для сравнения: год назад на эту же дату от огня пострадало 1 969 га леса.
Сегодня на территории лесного фонда республики прогнозируется невысокий — второй, третий, местами первый классы пожарной опасности.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Жители Башкирии смогут наблюдать сближение Сатурна, Юпитера и Луны
Талгат Таджуддин поблагодарил мусульман за соблюдение санитарных норм на Курбан-байрам
В Уфе ушел из жизни академик Анас Махмутов
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи