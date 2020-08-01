В Башкирии сгорело 4,5 га леса

В Башкирии ликвидирован очередной лесной пожар, сообщили в МЧС России по региону.

Он произошел накануне в Зилаирском районе республики. Огнем пройдено 4,5 га территории лесного фонда.

«В настоящее пожар ликвидирован. Действующих природных пожаров нет», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона-2020 в Башкирии зарегистрировано 117 лесных пожаров на общей площади около 3 940 га.

Для сравнения: год назад на эту же дату от огня пострадало 1 969 га леса.

Сегодня на территории лесного фонда республики прогнозируется невысокий — второй, третий, местами первый классы пожарной опасности.