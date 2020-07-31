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Школьники Башкирии смогут пройти профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

ОБЩЕСТВО

1 августа в рамках проекта «Билет в будущее» в Башкирии стартуют профориентационные мероприятия для школьников. Записаться на желаемые профессиональные пробы, проводимые в нашем регионе, по той или иной компетенции возможно только после регистрации учащихся на платформе проекта и прохождения онлайн-диагностики. Диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику определить профессиональные интересы и склонности. Родители школьников могут посмотреть в личном кабинете результаты тестирования своих детей, обсудить их, а также получат уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок, и согласовывают его участие, информирует пресс-служба Минобразования РБ.

Старт очным мероприятиям даст Октябрьский нефтяной колледж имени С.И. Кувыкина. Профессиональная проба «Инженерно-геодезические работы при строительстве» длительностью в 90 минут включает проектировку на топографическом плане, в программе AutoCad границы детской площади, выполнение расчета координатных точек при помощи программы AutoCad.

Под руководством опытных наставников участники проекта смогут познакомиться с компетенцией «Геодезия» и выполнить задания из реальной профессиональной деятельности геодезистов.

Далее эстафету примут Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий, Средняя общеобразовательная школа имени И.Я.Нелюбина села Ильино-Поляна МР Благовещенский район, Уфимский торгово-экономический колледж, Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна, Центр дополнительного образования «Савитар» города Агидель, Центр детского технического творчества «Биктырыш» Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: профориентация школьников
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