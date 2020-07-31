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Пенсии повысят, газ подорожает: какие перемены принесет август

ОБЩЕСТВО

С 1 августа граждан России ждут изменения, которые в первую очередь коснутся туристов, водителей, пенсионеров, врачей, строителей, работающих граждан и семьи с детьми: рассказываем, чего ждать жителям Башкирии.

ВЫПЛАТЫ

В августе сохраняются увеличенные выплаты врачам и безработным, действующие в период пандемии. Также дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, получат семьи, в которых родители остались без работы.

ПЕНСИИ

1 августа работающие пенсионеры будут получать пенсии в повышенном размере. По информации Пенсионного фонда России по Башкирии, на перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Перерасчет производится в беззаявительном порядке. Размер прибавки индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей. Сообщается, что повышенные выплаты в августе получат 248 тысяч пенсионеров республики.

АВИАСООБЩЕНИЕ

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Так, с 1 августа можно улететь в Занзибар, Лондон, Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

ОСАГО

С 24 августа начнет действовать расширенный тарифный коридор ОСАГО. Для физических лиц минимальная стоимость полиса составит 2471 рубль, а максимальная — 5436 рублей. Расширение для юридических лиц — 20%, а для таксистов — 30%.

РОСТ ЦЕН НА ГАЗ

С 1 августа в России вырастут цены на природный газ. ФАС зарегистрировала приказ об индексации стоимости голубого топлива. Рост тарифов как для населения, так и для промышленности ожидается в районе 3%.

Подробнее здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: изменение законодательства, повышение цен
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