Фото: сайт Глава РБ Башкирия станет пилотным регионом по реализации Национальной социальной инициативы Фото: сайт Глава РБ

Башкирия вошла в число пяти пилотных регионов, где впервые будет апробирован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Новый рейтинг будут апробировать пять субъектов по инициативе их губернаторов – Башкортостан, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская и Новгородская области. Об этом стало известно 30 июля в ходе онлайн-совещания Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), посвящённом реализации Национальной социальной инициативы, под руководством генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. В совещании принял участие и глава Башкортостана Радий Хабиров.

На совещании Светлана Чупшева рассказала, что проект Национальной социальной инициативы основывается на успешном опыте аналогичной работы в сфере предпринимательства. Её кульминацией стало внедрение Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Интегральный социальный показатель в области качества жизни имеет не меньшую значимость для развития регионов.

Первые наработки по тиражированию новой инициативы представил управляющий директор московского офиса Boston Consulting Group Константин Полунин. Подготовительный этап по определению модели и направлений работы займёт два месяца. В дальнейшем концепцию проекта планируют обсудить на федеральном уровне.

«Республика готова участвовать в новом проекте, это будет полезно для нас. Курировать работу на уровне региона будет вице-премьер Фанур Ягафаров, – заявил Радий Хабиров. – При подготовке важно внимательно проанализировать типологию жизненных ситуаций, чтобы определить круг участников и экспертов по каждому направлению».

Глава Башкортостана также обратился к гендиректору АСИ с предложением принять участие в Инвестиционном сабантуе «Зауралье», который пройдёт в Сибае 19 августа.

«Мы хотим пригласить в Башкортостан представительную команду агентства для подготовки к пилотному проекту. На площадке инвестфорума мы могли бы провести презентацию дорожной карты нашей дальнейшей работы», – добавил Радий Хабиров.

«Я планирую участвовать во всех региональных сессиях по вопросам запуска Национальной социальной инициативы. Мы готовы совместно проектировать и модифицировать предложенную систему, – ответила на предложение Светлана Чупшева. – Вы самые первые начинаете эту работу, и, когда другие регионы будут подключаться к проекту, у вас будет серьёзное преимущество».

Идею запуска Национальной социальной инициативы Светлана Чупшева озвучила еще в начале июля на заседании наблюдательного совета АСИ. Она отметила, что в планах – систематизировать проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, и предложить под каждую ситуацию набор системных решений на принципах бережливого производства. Это позволит повысить эффективность работы социальных учреждений и организаций, улучшить качество жизни людей. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.