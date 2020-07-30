Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.23 ↑

EUR 84.91 ↓

30 июля Четверг

Уфа   °

Молния
30.07.20: всего с COVID-19 - 6711, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5085 (+60 за сутки), количество умерших - 22
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимский авиационный техникум выиграл федеральный грант почти на 45 млн рублей

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимский авиационный техникум Уфимского государственного авиационного технического университета выиграл федеральный гран почти на 45 млн рублей. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование». Средства будут направлены на современное материально-техническое оснащение учебного заведения. В частности, планируется создание мастерских и развитие четырех лабораторий по компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Реверсивный инжиниринг», «Электроника», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

В пресс-службе учебного заведения отметили, что общий объем средств направленных на модернизацию лабораторий составит около 77 млн рублей. Из них около 9 млн рублей выделит правительство республики, 20 млн рублей УМПО и 3 млн рублей университет.

В рамках реализации проекта будут созданы 45 учебных мест, внедрено 156 единиц современного оборудования. Мастерские должны будут соответствовать требованиям международных стандартов некоммерческой ассоциации WorldSkills, целью которой является повышение статуса профессиональной подготовки и квалификации рабочих кадров во всем мире. Их оснащение позволит значительно повысить уровень подготовки выпускников техникума по таким востребованным специальностям, как «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники».

Подать документы на поступление в Уфимский авиационный техникум можно до конца августа как лично по адресу г. Уфа ул. Ленина 61, так и онлайн через сайт ugatu.su, подробности по тел.:+7-347-2737965.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, УГАТУ, гранты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Водитель «МАЗа» о ДТП в Башкирии с погибшей 9-летней девочкой: «Солнце слепило глаза»
В Туймазинском районе Башкирии днем 28 июля в дорожно-транспортном происшествии погиб ребёнок. Как информировало агентство «Башинформ», по одной из верси
В Башкирии под колесами седельного тягача погибла женщина-пешеход
В Белорецком районе Башкирии после полуночи на 220 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ГИБДД РБ, 46-летний ж
Житель Башкирии подозревается в жестоком убийстве своей жены на глазах у двоих детей
В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью. П
30 июля в Башкирии сокращенный рабочий день
В Башкирии рабочий день 30 июля, накануне празднования Курбан-байрама, будет сокращен на один час, напомнили в региональном Минтруде. По постановлению р
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть