Уфимский авиационный техникум выиграл федеральный грант почти на 45 млн рублей

Уфимский авиационный техникум Уфимского государственного авиационного технического университета выиграл федеральный гран почти на 45 млн рублей. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование». Средства будут направлены на современное материально-техническое оснащение учебного заведения. В частности, планируется создание мастерских и развитие четырех лабораторий по компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Реверсивный инжиниринг», «Электроника», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

В пресс-службе учебного заведения отметили, что общий объем средств направленных на модернизацию лабораторий составит около 77 млн рублей. Из них около 9 млн рублей выделит правительство республики, 20 млн рублей УМПО и 3 млн рублей университет.

В рамках реализации проекта будут созданы 45 учебных мест, внедрено 156 единиц современного оборудования. Мастерские должны будут соответствовать требованиям международных стандартов некоммерческой ассоциации WorldSkills, целью которой является повышение статуса профессиональной подготовки и квалификации рабочих кадров во всем мире. Их оснащение позволит значительно повысить уровень подготовки выпускников техникума по таким востребованным специальностям, как «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники».

Подать документы на поступление в Уфимский авиационный техникум можно до конца августа как лично по адресу г. Уфа ул. Ленина 61, так и онлайн через сайт ugatu.su, подробности по тел.:+7-347-2737965.