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В Уфе время работы фонтана «Танцующие журавли» сократили на два часа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе время работы фонтана «Танцующие журавли» сократили на два часа Фото: Олег Яровиков

Мэрия Уфы сообщила об изменениях режима работы нового фонтана «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».

Отмечается, что ﻿фонтан продолжит работать в двух режимах — обычном и светомузыкальном.

Однако, если раньше режим работы фонтана был до 24:00 часов, то теперь график его работы сократили на два часа — до 22:00 часов.

В мэрии отметили, что ﻿светомузыка начнёт включаться также в 21:30 и выключаться в 22:00 часов.

Напомним, ﻿объект на остановке «Городской Дворец культуры» открылся 30 июня.

ИА «Башинформ»
Теги: фонтан, «Танцующие журавли», сквер
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