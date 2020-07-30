Фото: Олег Яровиков В Уфе время работы фонтана «Танцующие журавли» сократили на два часа Фото: Олег Яровиков

Мэрия Уфы сообщила об изменениях режима работы нового фонтана «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».

Отмечается, что ﻿фонтан продолжит работать в двух режимах — обычном и светомузыкальном.

Однако, если раньше режим работы фонтана был до 24:00 часов, то теперь график его работы сократили на два часа — до 22:00 часов.

В мэрии отметили, что ﻿светомузыка начнёт включаться также в 21:30 и выключаться в 22:00 часов.

Напомним, ﻿объект на остановке «Городской Дворец культуры» открылся 30 июня.