В Уфе время работы фонтана «Танцующие журавли» сократили на два часа
В Уфе время работы фонтана «Танцующие журавли» сократили на два часа Фото: Олег Яровиков
Мэрия Уфы сообщила об изменениях режима работы нового фонтана «Танцующие журавли» в сквере «Дубки».
Отмечается, что фонтан продолжит работать в двух режимах — обычном и светомузыкальном.
Однако, если раньше режим работы фонтана был до 24:00 часов, то теперь график его работы сократили на два часа — до 22:00 часов.
В мэрии отметили, что светомузыка начнёт включаться также в 21:30 и выключаться в 22:00 часов.
Напомним, объект на остановке «Городской Дворец культуры» открылся 30 июня.