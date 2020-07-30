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В Уфе проходят съемки детективного сериала «Сережки с сапфирами» для канала ТВЦ

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД РБ | Видео: МВД РБ

Фото: МВД РБ

В Уфе проходят съемки четырехсерийного детективного сериала «Сережки с сапфирами». В фильме режиссера Алексея Праздникова и сценариста Веры Шер в главных ролях снимаются Татьяна Арнтгольц, Константин Стрельников, Семён Арзуманов, Максим Митяшин. В съёмках принимают участие и местные актеры.

По данным пресс-службы МВД РБ, часть съемок проходит в Управлении МВД России по Уфе. Утром 30 июля на улице Шафиева, 46, была оборудована съемочная площадка. За профессиональной работой актеров и авторов фильма смогли понаблюдать и прохожие.

Премьера сериала ожидается на канале ТВЦ осенью этого года.

На сайте www.kino-teatr.ru размещена информация о фильме: скромная врач-физиотерпевт Ольга Соловьева давно в разводе и воспитывает сына-подростка. Однажды в ее кабинет заходит новый пациент — полковник запаса Михаил Зорин. Он проходит реабилитацию после очередного ранения. Мужчина очарован красотой Ольги, при этом обращает внимание на ее сережки с сапфирами, которые ей очень идут. Между врачом и пациентом вспыхивают чувства, они начинают жить вместе, но сын Ольги настроен против Михаила. Подросток уверен, что мужчина не тот, за кого себя выдает и появился в их доме неспроста. Влюбленная Ольга не верит сыну.

Позже кто-то пытается убить бывшего мужа Ольги. Подозрение падает на Михаила. Возможно, сын прав, и она впустила в свою жизнь опасного преступника. Ольга проводит собственное расследование и узнает страшную тайну, которую скрывают от нее самые близкие люди.

ИА «Башинформ»
Теги: МВД РБ, кино
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