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В Минздраве Башкирии сообщили о заполняемости больниц больными COVID-19 и пневмонией

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии сообщили о заполняемости больниц больными COVID-19 и пневмонией Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии сообщили о заполняемости больниц больными COVID-19 и пневмонией.

Всего в республике в настоящее время насчитывается 2 657 коек. 7,75% коечного фонда региона заняты ковидными больными.

﻿«Если говорить о заполняемости не только пациентами covid, но и в целом лежащими в инфекционных госпиталях с подозрением и признаками covid, пациентов с пневмонией, то на сегодняшний день в республике занято 1 383 коек инфекционного профиля», — пояснили в ведомстве.
Таким образом, процент заполняемости коек инфекционного профиля пациентами с COVID-19 и с пневмонией составляет более 52%. Свободно 1274 койки.

По информации Минздрава, кроме того, есть резервный фонд на случай неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 6 711 больных. За сутки их стало больше на 36 человек. В стационарах находятся 195 человек, из них в тяжелом состоянии 38 пациентов (на ИВЛ находятся 12 человек), на амбулаторном — 1409 человек. Общее число умерших в регионе — 22 человека.

Гульфия Акулова
Теги: коронавирус, коечный фонд
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