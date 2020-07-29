В Уфе семью с двумя детьми выселили из ипотечной квартиры, распылив в комнатах газ

В Уфе семью с двумя 9-летними детьми выселили из квартиры, купленной в ипотеку. О произошедшем рассказали пострадавшие — супруги Чупраковы.

В 2013 году семья купила квартиру в ипотеку в строящемся доме в Уфе. Фонд жилищного строительства РБ, который является застройщиком дома, предложил два банка – Уралсиб и Башкомснаббанк.

«Мы выбрали Уралсиб. ФЖС продавал квартиру через оформление в кооперативе. При покупке квартиры мы заключили тройственное соглашение – покупатель, то есть я, кооператив и банк», – пояснила Анастасия Чупракова изданию «ПроУфу».

В течение 27 лет семья должна была вносить по 34 тысячи рублей ежемесячно. В декабре того же года часть суммы (тогда полная сумма кредита составляла 2,9 млн рублей) удалось погасить с помощью материнского капитала. Взнос уменьшился до 30 тысяч рублей.

Глава семьи Анатолий попал под сокращение и полгода у них не было возможности оплачивать взнос. Пока муж был без работы, семья жила на зарплату супруги, искали любые возможности свести концы с концами.

Банк подал в суд на жильцов. Кооператив, в залоге которой находилась квартира, тоже вызывали в суд.

«Что делает банк? Выдает нам новый график платежей на суде с намерением, что готов идти нам навстречу, заключить с нами мировое соглашение, если мы выйдем из состава кооператива и оформим квартиру в залог банку. В таком случае, мол, они этот новый кредитный договор подпишут, – вспоминает женщина. – Когда суд закончился, нам было сказано, что мировое соглашение будет заключено тогда, когда мы выполним эти два условия. Мы их выполнили. Но пока процесс шел, продолжали платить по 20 тысяч в месяц, так как средств на оплату большей суммы тогда не было. Мы ждали, будет ли банк выполнять обязательства, платили сколько можем, пока не оформим новый кредитный договор с новым графиком. Но… от банка не было никаких шагов. Просрочка росла. Мы пришли в банк и спросили: «Что делать дальше?» Там сделали вид, что ничего не знают о мировом соглашении, сказали, что подадут на нас в суд снова, чтобы принять решение: отобрать квартиру или заключить мировое соглашение».

По словам супругов, в ноябре 2016 года семье сказали – внесите 45 тысяч, попробуйте оплатить больше, и тогда, мол, мы решим с вами вопрос о заключении мирового соглашения в суде. Чупраковы пришли в суд в декабре – уже перед Новым годом. Им сказали: квартиру банк решил реализовать, а мировое соглашение не заключать.

После суда супруги попытались оспорить решение. Но из-за новогодних праздников процесс затянулся, нанятый адвокат оказался недобросовестным, во время судебного процесса отправился отдыхать, и на суд не попал.

Летом 2017 года квартиру отдали судебным приставам. Платить семья продолжала, по их словам, так как жить было негде. Ежемесячно вносили по 20 тысяч рублей в надежде, что банк все же заключит мировое соглашение. Подавали на реструктуризацию долга пять раз. И пять раз им отказывали, объясняя тем, что такая сумма их не устраивает – нужно платить по 60 тысяч минимум. Пытались подать на рефинансирование в другом банке – но им отказывали на основании того, что кредитная история испорчена.

«Мы максимально оттягивали момент продажи нашей квартиры, – говорит Анастасия. – С мая 2020 года по сегодняшний день идет судебное заседание. Банк заново подал в суд на взыскание с нас неустойки – набежали проценты за то, что мы платили не по сумме кредитного договора. В итоге на сегодня мы должны выплатить банку 3,1 млн рублей».

В июле 2020 года в почтовый ящик Чупраковых принесли бумагу, в которой сообщалось о реализации их квартиры, уже были обозначены новые собственники, которые купили квартиру с торгов — хозяином стал 31-летний Михаил Сергеев.

Анатолий Чупраков обратился к адвокату, который подал иск на обжалование сделки, так как торги были не опубликованы, а информация о реализации квартиры не сообщалась в широком доступе.

Стремительное развитие ситуация получила в минувшие выходные.

Семья вернулась из деревни, где отдыхали дети. В почтовом ящике — телеграмма от «новых собственников» с предупреждением о необходимости выселения 27 июля и передачи ключей.

«Я сообщил о телеграмме своему адвокату, он сказал, что все контролирует, и я успокоился. Утром поехал на работу. Днем звонит супруга и говорит, что какие-то экипированные в бронежилеты мужчины выпиливают замок в общей тамбурной двери. Я сразу поехал домой, позвонил в полицию. Работаю на трассе М-5, пока добрался, прошел час — полицейских еще не было… Мужчины поставили новый замок, ключи отдали соседям, взломали нашу дверь. Подошел участковый, проверил документы, сказал, что они действуют по закону, это гражданско-правового характера ситуация, развернулся и ушел. Однако по закону выселением могут заниматься по решению суда только судебные приставы-исполнители», — говорит Анатолий.

Когда мужчины — один из них предположительно родной брат собственника, Артем Сергеев, попали в квартиру, они заявили семье — «10 минут на сборы или мы применяем свои методы».

После чего «новые собственники» надели противогазы и распылили в квартире газ из баллончиков.

Дети стали задыхаться, и людям ничего не осталось, как покинуть помещение. Удалось забрать лишь документы, а обувь мужчины в бронежилетах выставили за дверь.

«Мы вызвали скорую и полицейских. Детей отвезли в травмпункт — у них химический ожог глаз и кожи лица. Сейчас проявилась аллергия, кожа сильно покраснела. Мы планируем пройти судмедэкспертизу, чтобы оценить ущерб здоровью детей. Подадим заявления в прокуратуру и обратимся за защитой детскому омбудсмену», — сказал Анатолий.

Ситуацию прокомментировала руководитель уфимского ипотечного бюро Камилла Фазлыева.

«Если мы говорим о стандартной ситуации ипотечной квартиры, то собственники — это те самые покупатели, только квартира в обременении у банка. Когда люди понимают, что уже не в состоянии далее оплачивать ипотечные платежи — потеряли работу и долго не могут ее найти, собственники должны сами предпринять действия для продажи квартиры. Ипотечную квартиру можно продать. Находится покупатель, и его деньгами гасится остаток долга перед банком. Такая процедура покупки есть, она полностью законна и мы осуществили множество таких сделок. Другой вопрос — что именно по этой квартире — что за трехсторонний договор с кооперативом, почему квартира по-прежнему числилась за кооперативом. Надо изучать документы. При стандартной ипотеке надо просто вовремя понять, что не можешь платить и продавать квартиру самостоятельно. Иначе потери будут гораздо больше», — сказала Камилла Фазлыева.

Она отметила, что дети не защищены от подобных ситуаций

«К сожалению, многие семьи полагают, что если проживают дети и это единственное жилье, тогда никто их не выселит. Это не так. Раньше были случаи когда дети были в числе собственников, а здесь они только прописаны. И даже в тех ситуациях банки с такими собственниками разбирались», — пояснила Камилла Фазлыева.

«Выселение с использованием газовых баллончиков — нарушение закона. Выселять должны были судебные приставы и не в таком виде. Но то, что банк взыскивал квартиру с 2013 или 2014 года — это типичная практика к сожалению. Надо было принимать меры, а не сидеть и ждать, пока так придут. То, каким образом их выселяли, — грубейшее нарушение закона», — подчеркнула она.

По словам Камиллы Фазлыевой, ситуация с кредитами у населения сейчас стремительно ухудшается.

«Однозначно растет закредитованность населения и платежеспособность падает, люди теряют работу, количество безработных растет. Ипотека — это долгосрочный кредит. Вы должны понимать, что у вас будет с доходами через 5, 10, 15 лет. Без острой необходимости брать ее не нужно. Вестись на рекламу, которая внушает, что ипотека это благо — тоже не стоит. Если есть возможность — брать или не брать ипотеку, лучше не брать. Понятно, что в некоторых случаях потребительские кредиты могут быть предпочтительнее, правда, платеж будет больше, так как ставка выше. Банки не охотно их дают, так как потребительские кредиты ничем не обеспечены, а при ипотеке квартира остается в залоге», — пояснила Камилла Фазлыева.

В пресс-службе банка Уралсиб отметили, что никаких нарушений закона со стороны кредитной организации нет.

«В связи с неоднократным нарушением условий кредитного договора со стороны заемщиков, в 2016 году было инициировано судебное производство, и подано исковое заявление о взыскании задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество. Квартира была реализована с торгов в ходе исполнительного производства на основании решения суда. Решение принято Кировским районным судом. Также определением Верховного суда РБ было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы, решение Кировского районного суда оставлено без изменений. Соответствующие документы вы можете запросить у ответчиков», — ответили представители пресс-службы банка.

«Действия мужчин, ворвавшихся в квартиру в бронежилетах, иначе как «самоуправство» назвать нельзя. При этом свои действия мужчины в бронежилетах сопровождали угрозой или применением насилия путем распыления газового (перцового) балончика, что может образовывать состав ч.2 ст.330 УК РФ. Дело в том, что в силу действующих у нас законов процедура выселения граждан из жилого помещения — это исключительная компетенция судебного пристава-исполнителя. Никто не вправе подменять установленную законом процедуру выселения с привлечением судебного пристава-исполнителя какими-то иными действиями в обход законов. Более того, в ст.107 Федеральном законе "Об исполнительном производстве" четко прописана процедура выселения гражданина из жилого помещения, а также действия самого судебного пристава-исполнителя. При этом граждане имеют право обратиться с ходатайством об отсрочке (рассрочке) выселения, в том числе и в суд. В данном случае, мужчины в бронежилетах подменили действия судебного пристава-исполнителя своими незаконными действиями. Детальную квалификацию и оценку действиям мужчин в бронежилетах дадут правоохранительные органы, а также я очень надеюсь, что под личный контроль возьмет Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан», — прокомментировала член СПЧ Эльза Маулимшина.